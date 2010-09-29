Avrupa'yı sarsacak 'El Kaide planı' durduruldu

Image caption Eyfel Kulesi çevresinde sıkı güvenlik önlemleri

Batılı istihbarat servisleri El Kaide'nin Avrupa'da bir dizi kentte komando tarzı saldırılar planladığını söylüyor.

İngiltere, Fransa ve Almanya'daki saldırı planlarının henüz erken bir aşamada olduğu bildirildi.

BBC'nin güvenlik muhabiri Frank Gardner, ABD ve Avrupa'da istihbarat yetkililerinin El Kaide'nin son yıllardaki en ciddi saldırı planlarından birinin izini sürdüğünü söylüyor.

El Kaide'nin bu üç Avrupa ülkesinin kentlerinde küçük ama iyi silahlanmış militan ekiplerle, aynen Hindistan'ın Mumbai kentinde iki oteli hedef alan saldırıları anımsatır biçimde, Batılı rehineleri öldürmeyi planladığı belirtildi.

Planlama aşamasındaki bu fikrin Atlantik'in her iki yakasında da istihbarat servisleri tarafından izlendiğini bildiren muhabirimiz, ''Bu bilgiyi kamuoyu ile paylaşmadan önce El Kaide zanlılarını kanıt toplamak için daha uzun süre takip etmek isterlerdi herhalde; ama saldırı planlarına ilişkin bilgi ABD'de basına sızdırıldı'' diyor.

Şu ana değin konuyla ilgili olarak İngiltere'de herhangi bir tutuklama gerçekleşmedi.

İngiltere'de yetkililer terör alarmı seviyesini de Ocak ayından bu yana aynı kalan 'ciddi' seviyesinde tutuyor.

Bu seviye, bir terör saldırısına büyük ihtimal verildiği anlamına geliyor.

Fakat yetkililer, bir üst alarm seviyesi olan 'kritik' aşamasına geçmeyi planlamadıklarını açıkladılar.

Fransa ve Almanya'da ise alarm seviyesi yükseltilerek güvenlik önlemleri artırıldı.