Aktör Tony Curtis 85 yaşında öldü

Image caption Sol baştaki Tony Curtis Oscar'a aday gösterilmişti

Sinema oyuncusu Tony Curtis 85 yaşında öldü. Hollywood yıldızının Nevada'daki evinde geçirdiği kalp krizinden kurtulamadığı bildirildi.

Bazıları Sıcak Sever'de Marilyn Monroe'nun karşısında rol alan Tony Curtis'in ailesinden bir sözcü, oyuncunun yatağında yatarken huzur içinde öldüğünü söyledi.

Tony Curtis 1959 yılında Sidney Poitier ile birlikte oynadığı The Defiant Ones (Meydan Okuyanlar) adlı filmdeki rolüyle Oscar'a aday gösterilmişti.

Curtis'i meşhur eden filmler arasında Spartaküs de akla ilk gelenler arasında.

Nevadalı yetkililer, Curtis'in çarşamba gecesi yerel saatle 21.25'te öldüğünün kaydedildiğini açıkladı.

Asıl adı Bernard Schwartz olan Tony Curtis, 3 Haziran 1925 tarihinde dünyaya gelmişti.

60 yıllık kariyeri boyunca Tony Curtis 120'i aşkın sinema filminde rol aldı, bunun yanısıra televizyon dizilerinde de göründü.

Altı kez nikah masasına oturan Tony Curtis'in eşlerinden biri olan film yıldızı Janet Leigh'le evliliğinden doğan kızı Jamie Lee Curtis de tanınan bir sinema oyuncusu.