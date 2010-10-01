Japonya'da sigaraya yüzde 40 zam

Japonya'da bugünden itibaren en gözde sigaralar, yüzde 40 zamla 300 yenden (3,60 dolar) 410 yene (4,90 dolar) çıktı.

Image caption Hükümet vergi zammının tiryakileri sigara bırakmaya yönelteceği umudunda

Japonya hükümeti bu kararıyla, sigara bağımlılığını kırmayı ve tiryakileri sigaradan uzaklaştırmayı hedefliyor.

Ancak zam kararı ardından, sigara tiryakilerinin stoklamaya gittiği gözleniyor.

Japonya sanayileşmiş ülkeler arasında sigaraya en hoşgörülü ülkelerden biri olarak biliniyor.

Ülkedeki restoran ve barlarda sigara içilmesine hala izin verilmekte; birçok kurumda hala sigara odaları bulunmakta.

Her üç Japon erkeği arasında birden fazlası sigara içiyor. Japon kadınları arasındaki sigara içme oranıysa yüzde 12.

Yapılan kamuoyu yoklamaları, tiryakilerin yüzde 60'ının sigarayı bırakmayı düşündüğünü gösteriyor.

Ama tiryakilerin henüz buna hazır olmadığı gözleniyor. Family Mart adlı market zinciri, vergi zammından önceki iki hafta boyunca sigara satışlarının yaklaşık iki kat arttığını bildirdi.

En büyük üretici olan Japan Tobacco şirketi, birden artan sigara talebini karşılamak için piyasaya, bir aylık arz tutarı olan 12 milyar ek sigara temin etti.