Çin'de BM iklim görüşmeleri başladı

Birleşmiş Milletler'in önderliğinde uluslararası iklim müzakereleri, Çin'in Tianjin kentindeki ara zirveyle devam ediyor.

Çin, binlerce çevre uzmanının katıldığı böyle bir küresel ısınma konferansına ilk kez ev sahipliği yapıyor.

Çin, en fazla çevreyi kirleten gazların üretimi açısından Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmiş durumda.

Altı gün sürecek görüşmelerde sera etkisine yol açan gaz salımlarının azaltılması için Meksika Konferansı öncesi uzlaşma zemini aranacak.

Geçen Aralık ayında Kopenhag'daki görüşmeler, bağlayıcı ve küresel bir anlaşmaya varılamadan sona ermişti.

193 ülkeden delegeler, zirvede sadece "küresel sıcaklık artışının 2 santigrat dereceyle sınırlanması" ihtiyacını tanıyan ABD önderliğindeki bir iklim anlaşmasını not etmişlerdi.

Anlaşma, kalkınmakta olan ülkelere önümüzdeki üç yıl içinde 30 milyar dolar yardım sözü veriyor, 2020 yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadelede yoksul ülkelere 100 milyar dolarlık bir yardım hedefinin çerçevesi çiziliyor.

BM görüşmelerinin son turu Kasım ayının sonlarında Meksika'da yapılacak.

Tianjin'in gündemi ise iki ana madde üzerinde yoğunlaşıyor.

Öncelikle Meksika'nın Cancun kentinde yapılacak müzakerelere temel oluşturabilecek bir taslak müzakere metni üzerinde uzlaşılması umuluyor.

Kyoto Protokolü gereği sanayileşmiş ülkelerin vaatleri, ayrıca bu protokolün süresinin dolacağı 2012'den itibaren gaz salımlarında yapılacak ek kesintiler de Tianjin'in gündeminde yer alıyor.