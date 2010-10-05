Çin ve Japonya ilişkilerini tamir edecek

Image caption Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde hakimiyet iddiaları iki ülke ilişkilerini germişti

Japonya Başbakanı Naoto Kan ve Çinli mevkidaşı Wen Jiabao, iki ülke arasında geçen ay yaşanan diplomatik krizin ardından ilk kez biraraya geldi.

Avrupa'da düzenlenen bir zirvedeki yan oturumda biraraya gelen liderler ilişkilerin geliştirilmesi ve uygun bir zamanda üst düzey görüşmelere başlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Ancak liderler iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açan Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde hakimiyet konusundaki iddialarını yineledi.

Geçen ay Japonya'nın tartışmalı sularda bir Çinli kaptanın gözaltına alınması üzerine Pekin, Japonya'yla bakanlık ve eyalet yöneticileri düzeyindeki tüm ilişkilerini askıya almış havacılık ve kömür dahil bu ülkeyle yürüttüğü görüşmeleri durdurmuştu.

Japonların Senkaku, Çinlilerin de Diaoyu adını verdikleri, Doğu Çin Denizi'ndeki takım adaların yakınlarında bir Çin balıkçı gemisi, 40 dakika arayla iki Japon sahil koruma gemisiyle çarpışmıştı.

İki ülkenin yanı sıra Tayland'ın da hak iddia ettiği adalar, stratejik açıdan önemli denizcilik yollarına yakın bir noktada. Bölge balıkçılık ve petrol rezervleri açısından da önemli kabul ediliyor.

Bu adalar halihazırda Japonya'nın denetiminde.