Liverpool yine ABD'lilere satılmak üzere

İngiltere Premiere Ligi'nin önde gelen klüplerinden Liverpool'un Boston Red Sox beyzbol takımının sahiplerine satılacağı açıklandı.

Image caption Liverpool taraftarı takımın performansından mutsuz

Ancak New England Sports Ventures (NESV) adlı şirketin, Liverpool'un satın alabilmesi için, Liverpool'un Amerikalı mevcut sahipleri Tom Hicks ve George Gilett ile kulübün yönetim kurulu arasındaki hukuki anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması gerekiyor.

Satışa onay vermesi gereken Premiere Lig'den de henüz bir açıklama gelmedi.

Hicks ve Gilette, satışı önlemek ve kulübü kontrolleri altında tutabilmek için önde gelen iki kulüp yetkilisini görevden almaya çalıştı.

Kulüp Başkanı Martin Broughton'un bu aşamada sorunun çözümü için avukatlara danıştığı belirtiliyor.

NESV'nin Liverpool'u satın almak için 300 milyon sterlin önerdiği belirtiliyor.

Tom Hicks ve George Gillette, başta, 351 milyon sterlin borcu bulunan Liverpool'a 800 milyon sterlin fiyat biçmişti.

Hicks ve Gilette satışa karşı

Ancak daha sonra 600 milyon sterline kadar düştüler.

Liverpool'un, Royal Bank of Scotland'a toplam 237 milyon sterlin borcu vardı.

Banka da, yükümlülüklerini yerine getirmesi için kulübe, 15 Ekim'e dek süre vermişti.

Üç yıl önce 45 milyon sterlin borcu olan kulübü 175 milyon sterline satın alan Hicks ve Gilette'in fiyatı yetersiz buldukları için satışa karşı çıktıkları kaydediliyor.

NESV'nin büyük ortağı 61 yaşındaki John W. Henry'nin 540 milyon sterlinlik bir servete sahip olduğu sanılıyor.

Şirket, Boston Red Sox beyzbol takımının yanı sıra NASCAR otomobil yarışlarındaki bir takımın da sahibi.

Liverpool, geçen yıl İngiltere Premier Ligi'ni 7. bitirip, Şampiyonlar Ligi'ne kalamamıştı.

Bu sezonsa, 1953'ten bu yana, lige en kötü başlangıcı yaptı.

Takımın beş maçtır galibiyeti yok ve halen düşme hattında.

Lig Kupası'nda da 4. Lig takımı Northampton'a elendi.