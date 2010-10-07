NATO: Afganistan'da ikmal sorunu yok

NATO, Pakistan'la son dönemde yaşanan sorunların Afganistan'daki operasyonlarını olumsuz etkilemediğini belirtti.

Image caption NATO tankerlerine son günlerde birçok saldırı düzenlendi

NATO'nun düzenlediği bir hava saldırısında iki Pakistan askerinin ölmesinden sonra, Pakistan, Afganistan'daki NATO askerlerinin ikmali açısından anahtar önemdeki bir sınır noktasını kapatmıştı.

Sınırın kapanmasından sonra, NATO ikmal konvoylarına yönelen saldırılarda büyük bir artış oldu.

ABD hava saldırısı nedeniyle Pakistan'dan özür diledi ve bu tür olayların tekrarlanmaması için, İslamabad yönetimiyle işbirliği yapma sözü verdi.

NATO ise sınır sorununun yakında çözülmesini beklediğini belirtti.

Ancak, Beyaz Saray'ın yeni yayımladığı bir raporda Pakistan'ın militanlarla mücalede konusundaki istekliliğinin sorgulanması İslamabad'la ilişkilerde yeni bir gerginlik yarattı.

6 bin 500 petrol tankeri ve diğer ikmal araçlarının sınırın açılmasını beklediği tahmi ediliyor.

Pakistan'daki Taliban militanlarının düzenlediği belirtilen dünkü son saldırıda en az 40 petrol tankeri yok edilmişti.

Beyaz Saray'dan eleştiriler

NATO Sözcüsü General Josef Blotz, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'tüm bu olayların operasyonlarını etkilemediğini ve NATO güçlerinin petrol ihtiyacının sadece üçte birinin Pakistan üzerinden geldiğini' söyledi.

Blotz, geçen hafta NATO'nun düzenlediği hava saldırısıyla ilgili ortak soruşturma raporunun açıklanmasının, sınır yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Beyaz Saray'ın Afganistan Savaşı'yla ilgili son değerlendirme raporunda, Pakistan'ın Taliban ve El Kaide'ye karşı koyma konusundaki isteksizliğine ordunun yetersiz kaynakları kadar, siyasi bir tercihin de neden olduğu kaydediliyor.

Beyaz Saray, Pakistan Ordusu'nun ana yollara yakın yerlerde konuşlandığı, militanları rahatsız edip bazı yerlerden çıkmalarına neden olduğu, ancak daha sonra söz konusu bölgelere istikrarı ya getiremediğini, ya da bu konuda isteksiz olduğunu söylüyor.

Raporda, ülkenin tarihinin en büyük sel felaketini yaşadığı günlerde Avrupa'ya giden Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de eleştiriliyor ve bu durumun hem Zerdari'nin imajına zarar verdiği, parti içi gerilimlerle sivil-asker ilişkilerinde tansiyonu yükselttiği kaydediliyor.