Yetkililer, Tuna nehrindeki zehirli atık seviyesinin düştüğünü açıkladı.

Macaristan'daki bir fabrikadan sızan zehirli atığın seviyesindeki düşüş, ekolojik felaket endişelerini azalttı.

Ancak artan ısıyla birlikte kuruyan zehirin havaya karışabileceği kaygısı devam ediyor.

Ph seviyesi düzeliyor

Macaristan'ın Acil Durum yetkilisi Tibor Dobson, yeni verilerin Tuna nehrindeki kirlilik seviyesinin azaldığını gösterdiğini açıkladı.

Bu verilere göre, nehirdeki Ph seviyesi 9'dan 8-8.2'ye düştü.

Suyun nötr Ph derecesi 7, ancak 6.5 ile 8.5 arasındaki rakamlar da güvenli sayılıyor.

İçişleri Bakanı Sandor Pinter de Tuna nehrinin artık bijolojik zarar tehlikesi altında olmadığını söyledi.

Pinter, kirliliğin içme sularına ulaşmadığını da ekledi.

Zehir havaya karışabilir

Ancak BBC Macaristan muhabiri Duncan Kennedy, ısınan havaların yaratabileceği sorunlara dikkat çekiyor.

Şu ana kadar yağmur zehirli çamurun ıslak kalmasını sağladı. Ancak güneşli ve sıcak hava çamuru kurutarak zehirin yayılmasına neden olabilir.

Eğer bu olursa, yetkililer daha geniş bir bölgenin boşaltılması kararıyla karşı karşıya kalabilir.

Çevre Bakanı Zoltan Illes çamurun "yüksek miktarda ağır metal" içerdiğini, "eğer bu metaller kurursa, rüzgarla birlikte ağır metal zehirlenmesinin solunum sistemine taşınabileceğini" açıklıyor.

AB'ye yardım çağrısı

Macaristan, zehirli çamurun kontrol altına alınması konusunda Avrupa Birliği'nden yardım istedi.

AB Krizle Mücadele Komisyonu üyesi Kristalina Georgiave'ye göre: "Bu tür felaketler üle sınırlarında durmuyor, dolayısıyla en verimli yardımın yapılabilmesi için Avrupa'nın ortak müdahalesi gerekli."

Tuna Nehri'nin geçtiği hat boyunca uzanan Hırvatistan, Sırbistan ve Romanya acil durum planları yapmaya devam ediyor.

Yetkililer, kirlilikle mücadele için nehirlere kil ve asitten oluşan bir karışım döküyor.

Ülkenin batısındaki Ajka aleminyum fabrikasından bir milyon ton zehirli atık, önceki gün atığın toplantıdığı göletin setlerinin yıkılması sonucu çevreye yayıldı.

Zehirli atık tabakası şimdiye dek beş kişinin ölümüne yol açtı; en az 120 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı.

Üç kişi ise hala kayıp.