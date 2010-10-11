Ukrayna'da kamu personeline giyim kuşam kılavuzu

Ukrayna'da kamu personelinin nasıl giyinmesi gerektiğine ilişkin tavsiyeler içeren yeni bir dizi düzenleme, tartışma yarattı.

Image caption Düzenleme kamu çalışanları arasında tartışma yarattı

Geçen hafta yayımlanan düzenlemelerde, kadınların etek boyuna ve ne kadar parfüm sürebileceklerine ilişkin tavsiyeler dahi bulunuyor.

Başkent Kiev'den David Stern'in gönderdiği habere göre Ukrayna kabinesinin başkanı Anatoly Tolstukov, gazeteciler dahil hükümetle ilişki içinde bulunan kişilerin nasıl giyinmeleri gerektiğine ilişkin çeşitli tavsiyeler içeren düzenlemeyi hükümetin internet sitesinde yayımladı.

Ancak bu düzenleme, içerdiği ayrıntılar ve uzunluğu nedeniyle tepki çekti.

Düzenlemede kadın çalışanların keskin kokulu parfümleri, ancak öğleden sonraları sürebilecekleri söyleniyor.

Ayrıca kadın çalışanlara kısa, dar eteklerden; aşırı dekolteden kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Topuklu ayakkabı yerine düz modellerin tercih edilmesi vurgulanıyor.

Erkeklere yönelik tavsiyeler ise daha basit.

Pantolonların paça boyu ayakkabı hizasında, ceketlerin manşeti de avuç içine ulaşacak şekilde olacak.

Ayrıca aynı takımı iki gün üst üste giymemeleri de düzenlemede yer alan tavsiyeler arasında.

David Stern'in aktardığına göre giyim kuşam kılavuzu, yerel basında sayısız makaleye ilham kaynağı oldu.

Tasarım markalara ve vücuda oturan elbiselere olan ilgisiyle bilinen eski Başbakan Yulya Timoşenko, "yeni kurallar gereği İngiltere Kraliçesi'nin dahi parlamentodan geri çevrilebileceği" yorumunu yaptı.