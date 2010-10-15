'Yolsuzluk ve usülsüzlüğün kader olmadığına inanın'..İki yıldır çalışmalarını sürdüren Türkiye Şeffaflık Derneği'nin topluma verdiği mesaj bu. Ama dünden bu yana, mesaj vermekle kalmıyor; mesajlarınızı alıyor da! Örgüt, ücretsiz bir çağrı merkezini dünden bu yana yürürlüğe soktu. Yolsuzluğa, rüşvete, görevi kötüye kullanmaya tanık oldunuz diyelim; Şeffalığa Çağrı Merkezi'ni aramanız isteniyor. Amaç, yolsuzluğa ilişkin şikayeti olanlara, kanuni hakları konusunda bilgi vermek, çözüm önerileri sunmak. Şeffaflık Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Oya Özarslan'ı aradık; ücretsiz hattın açıldığından beri nasıl işlediğini sorduk.
'Alo yolsuzluk' hattı
- 15 Ekim 2010
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