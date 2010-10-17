Merkel'den 'çok kültürlülük başarısız oldu' itirafı

Image caption Son kamuoyu yoklamaları nüfusun yüzde 30'unun Almanya'nın 'yabancı istilası' altında olduğuna inandıklarını ortaya koyuyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde çok kültürlü bir toplum inşa etme çabasının başarısız olduğunu söyledi.

İnsanların yan yana mutlu bir şekilde yaşamalarını öngören çokkültürlülük kavramının işlemediğini kaydeden Merkel, ''göçmenlerin Almanca öğrenmek de dahil olmak üzere daha fazla entegre olması gerektiğini'' savundu.

Merkel'in açıklamaları, Almanya'da göçmenlik karşıtı hissiyatın giderek yayılmakta olduğu bir döneme denk geldi.

Son kamuoyu yoklamaları, halkın yüzde 30'unun ülkenin ''yabancılar tarafından istila edildiğine'' inandığını ortaya koyuyor.

Friedrich Ebert Vakfı'nca yürütülen çalışma aşağı yukarı aynı oranda bir grubun da, Almanya'nın 16 milyon civarındaki göçmenlerinin sosyal yardım hizmetleri için bu ülkeye gittiklerine inandıklarına dikkat çekiyor.

Hıristiyan Demokratik Birlik CDU'nun gençlik kolu toplantısında konuşan Merkel, ''60'ların başında ülkemiz yabancı işçileri Almanya'ya çağırdı, şimdi de ülkemizde yaşıyorlar. Bir süre kendi kendimizi kandırmıştık, kalmazlar, giderler diye. Ama durumun böyle olmadığını görüyoruz'' diye konuştu.

Postdam'daki toplantıda konuşan Merkel, göçmenleri Almanya'da memnuniyetle karşıladıklarının da altını çizdi. Ancak Almanya Başkanı, ''Kuşkusuz, yan yana yaşayacak, çokkültürlü bir toplum inşa etme yaklaşımı başarısız oldu, tek kelimeyle başarısız'' dedi.

Merkel, aynı konuşmasında Almanya Cumhurbaşkanı Chritian Wullf'un İslam'ın, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi Almanya'nın bir parçası olduğu sözlerine de gönderme yaparak, ''Hemen Almanca konuşamayan ya da Almanca öğrenerek yetiştirilmeyenlerin burada istenmediği şeklinde bir görüntü vermemeliyiz'' dedi.

Almanya'da çokkültürlülük konusu son aylarda gündemde ön sıralarda yer alıyor.

Merkel, CDU ve müttefiklerinin daha katı uygulaması yönündeki baskısı altında.

CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU lideriHorst Seehofer, ''Türkiye ve Arap ülkeleri gibi farklı ülkelerden göçmenlerin entegre olmakta zorlandıklarını çok açık olduğunu'' savunmuştu.

Merkel ve Başbakan Erdoğan'ın Berlin'de geçen hafta yaptıkları görüşmede iki lider, Türk toplumunun entegrasyonu konusunda daha fazla çaba göstereceklerini söylemişlerdi.

Almanya'da tartışmaları alevlendiren gelişmelerden biri, Alman Merkez Bankası'nın üst düzey yöneticilerinden Thilo Sarrazin"in, ''Müslümanlar kadar güçlü biçimde suça ve refah devletinin yardımlarına bağlı olan başka hiçbir göçmen grubu yok'' sözleri olmuş, Alman yetkili tepkilerin ardından da istifa etmişti.