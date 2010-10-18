Olimpiyat bilet fiyatları belli oldu

Image caption Biletlerin büyük çoğunluğu Mart ayında satışa çıkacak

2012 Londra Olimpiyatları'nın bilet fiyatları açıklandı.

Maraton ve triatlon gibi bazı müsabakaların ücretsiz izlenebileceği Olimpiyatlar'da, en çok beklenen yarışlardan olan erkekler 100 metre finalinin biletleri 725 sterline kadar çıkıyor.

Olimpiyatların açılış törenini izlemek isteyenler için ise, bilet fiyatları 20 ilâ iki bin sterlin arasında değişiyor.

8.8 milyon biletin yüzde 75'i Mart ayından itibaren satışa sunulacak.

Biletlerin hedefi üçlü

Olimpiyat organizasyon komitesi Londra 2012, biletlerin yüzde 90'ının fiyatının 100 sterlin ve aşağısında olacağını açıkladı.

Londra 2012'nin başkanı Sebastian Coe, bilet fiyatlandırmalarına karar verirken üç hedefleri olduğunu açıkladı: "Biletler mümkün olduğunca fazla kişinin bütçesine uygun olmalı, Olimpiyat oyunlarının finansmanı için önemli bir gelir kaynağı sağlamalı ve stadyumu tamamen doldurmalı."

16 yaş ve altındakiler için yapılacak bir uygulamaya göre, bu yaş grubundakiler için bilet fiyatları yaşlarıyla eşit olacak.