İngiltere'nin yeni güvenlik stratejisi

Image caption Yeni hükümetin savunma kesintileri eleştiriliyor

İngiltere'nin açıklayacağı yeni Milli Güvenlik Stratejisi'ne göre, ülkenin güvenliğine dair en büyük tehditleri uluslararası terörizm ve bilgisayar ağlarına yapılacak sanal saldırılar oluşturuyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron'un Mayıs ayında ilan ettiği Milli Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan strateji, aynı zamanda hükümetin yapması beklenen savunma kesintilerinin ilk parçası.

BBC'nin savunma ve güvenlik muhabiri Nick Childs, sanal savaş tehlikesinin altını çizen belgenin aynı zamanda yeni hükümetin yaptığı savunma kesintilerine yoğunlaşan dikkati dağıtmayı hedeflediğini anlatıyor.

Kesintiler endişe yarattı

Savunma ve güvenlik alanlarında yapılacak kesintilere acele edildiği, stratejik olmadığı ve maddi tasarrufa odaklandığı eleştirileri getirilmişti.

Kesintiler ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı da kaygılandırmıştı.

Clinton'ın NATO'nun Avrupalı üyelerinin bütçe kesintilerine dair ifade ettiği endişelere cevaben İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague İngiltere'nin önemli bir askeri güç olarak kalmaya devam edeceğini söylemişti.