Penthouse dergisinin babası öldü

Image caption Guccione ABD'nin en zenginleri arasına girmişti

Penthouse dergisinin kurucusu Bob Guccione son birkaç yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine 79 yaşında yenik düştü.

Teksas'ta yaşayan Guccione, kendisini üne ve servete kavuşturan Penthouse dergisini 1960'lı yıllarda İngiltere'de çıkartmıştı.

Amaç, tirajı hızla tırmanan Playboy dergisinin okur kitlesini kapmaktı.

Guccione, Penthouse'un başında bulunduğu süre içinde derginin kendisine 4 milyar dolar kazandırdığını tahmin ettiğini söylemişti.

Fotoğrafçılıktan anlayan Guccione, yıllar boyunca Penthouse'de çıkan çok sayıda kadın fotoğrafını bizzat kendisi çekmişti ve bir sanatçı olduğunu söylerdi.

Penthouse dergisinin alamet-i farikası, çıplak kadın modeli kameradan başka bir yere doğru bakarken görüntüleyen pozlardı.

Guccione fotoğraflardaki bu tarzı ''röntgenciliğin felsefesi'' olarak tanımlardı.

1965 yılında İngiltere'de basılmaya başlayan Penthouse dergisi bundan yaklaşık 20 yıl sonra ilk siyah Amerikan güzelinin çıplak fotoğraflarını yayımlayarak ABD'de manşetlere tırmanmış ve bu ülke pazarında ani bir sıçrama göstermişti.

Çıplak fotoğrafların yarattığı tartışma Amerikan güzelini tacından etmiş, ama bu arada Penthouse'un sözkonusu sayısı 6 milyon satmıştı.

Penthouse, Guccione'yi ABD'nin en zengin adamlarından biri yaptı.

Guccione, kumar ve film endüstrilerine yaptığı kötü yatırımlarda neredeyse 4 yüz milyon dolar kaybetmiş olmasına karşın ardında dev bir servet bıraktı.