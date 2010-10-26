Livni: Mavi Marmara Türkiye'nin provokasyonuydu

İsrail eski dışişleri bakanı ve muhalefet lideri Tzipi Livni, Ankara'nın İsrail'i provoke etmek amacıyla Gazze'ye yardım organizasyonuna destek verdiğini savundu.

Image caption Livni İsrail'in gemilere müdahalesini soruşturan komisyona ifade verdi

Livni Türkiye'nin bu tavrıyla, Gazze'yi kontrolünde tutan Hamas'a meşruiyet kazandırmayı hedeflediğini iddia etti.

Bir önceki İsrail hükümetinde dışişleri bakanlığı yapan Tzipi Livni, İsrail'in yardım gemilerine 31 Mayıs'taki müdahalesini soruşturan komisyona gönüllü olarak ifade verdi.

Livni ifade vererek, İsrail müdahalesinin meşruluğunu güçlendirmek istediğini dile getirdi.

Livni Gazze'ye yardım götürme organizasyonunun, Filistinlilerle barış görüşmelerinin kesilmiş olması nedeniyle dünyadan destek bulduğunu vurguladı.

Türkiye'nin de bu siyasi boşluktan yararlanarak Hamas'a meşruiyet kazandırmak için harekete geçtiğini ve organizasyona destek verdiğini iddia etti.

Livni'nin ifade verdiği komisyon, 9 kişinin öldüğü operasyonu incelemek için kuruldu.

Ankara ise komisyonu meşru görmüyor ve İsrail'den tazminat ve özür beklentisini sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu da İsrail'in müdahalesini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirmişti.