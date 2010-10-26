İngiltere'nin yeni gazetesi: 'I'

Image caption "I" gazetesi Independent grubu tarafından piyasaya sürüldü

Bugün İngiliz gazeteleri arasına bir yenisi eklendi.

İngiltere'de son 25 yıldır, yayın hayatına başlayan ilk gazete olan yeni yayının ismi "I".

Independent gazetesinin sahibi Rus işadamı Alexander Beledev tarafından kurulan "I", ismini kardeş gazetesi Independent'in ilk harfinden aldı.

Gazetenin ilginç ismi gibi görünümü, boyutu ve içeriği de oldukça yenilikçi.

Tiraj kaybına karşı çözüm

Medya uzmanı Rob Lynam'a göre "I", tiraj sorunuyla karşı karşıya kalan geleneksel gazetelerin bu soruna bir çözüm yolu araması olarak değerlendilebilir:

"Independent'in de arasında olduğu, 'kaliteli' olarak tanımlayabileceğimiz gazetelerin tiraj kaybetmekte oldukları açıkça ortada. Geçtiğimiz sene bu oran ortalama yüzde 7 civarındaydı.

Hatta İngiltere'de tabloid bir gazete olan Daily Star dışındaki tüm gazeteler geçen seneyi düşen tirajlarla kapadılar.

Şimdi bir poundluk gazetelerin karşısında 20 pens gibi düşük bir ücret karşılığında satılacak, daha küçük boyutta bu yeni gazete, Independent'in sahiplerinin bir karşı hamlesi olarak değerlendirilebilir."

Elde gazete okumaya teşvik

Rob Lynam'a göre "I" yeni teknolojilerle şekillenen gazete okuma tecrübesine de bir alternatif sunuyor:

"Daha fazla insan gazetesini bu taşınabilir cihazlardan okuyor.

Ve anladığım kadarıyla "I" gazetesinin hedefi, bu küçük ekranlı aletlerden daha keyifli bir gazete okuma tecrübesi sunmak.

Ayrıca, günlük gazete satış rakamları düşmekte olsa da, hala ciddi miktarda gazete satılmakta.

Mobil cihazlarda okunan gazete miktarının, okunan basılı gazete sayısını kısa vadede geçeceğini sanmıyorum."

"Ucuza gazete" formülü

Lynam ayrıca, "I" projesinin ardında, bedava gazeteler çağında ucuza satılacak gazetelerin doğuşunun görülebileceğini de söylüyor:

"Gazetelerin internet hizmetleri karşılığında para kazanmaları şimdiye dek pak başarılı sonuçlar doğurmadı.

Ortalıkta bu kadar çok, ücret ödemeden ulaşılan haber-içerik varken kimse para ödeyip haber okumayı tercih etmiyor.

Ulaşım araçlarında bedavaya dağıtılan gazeteler bunun en önemli örneği.

Ayrıca, şöyle bir durum da var: İngiltere'deki kaliteli gazetelerin okuyucularının yaş ortalaması 53 iken, Metro gibi ücretsiz dağıtılan gazetelerin okuyucu kitlesi ortalama 33 yaşında.

Bence "I" gazetesinin hedefi, fiyatını 20 pens gibi çok düşük bir miktarda tutup, bu genç okuyucu kitlesini kazanmak."