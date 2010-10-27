Brezilya'da hastane virüsü korkusu

Brezilya'da hastane virüsü kapan 18 kişi öldü.

Ölümlere Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC) adlı enzimi üreten bir bakterinin neden olduğu belirlendi.

Virüsü kapan 183 kişinin daha tedavi altında olduğu öğrenildi.

Aynı virüsün daha küçük ölçekte de olsa ABD'nin Chicago kentindeki hastanelerde de görüldüğü bildiriliyor.

Virüs hastanede yatan, bağışıklık sistemi zayıflamış ve antibiyotik alan hastaları etkiliyor.

Virüsün vücuda girmesiyle antibiyotik kullanımı etkisini yitiriyor.

Tamamı başkenttte görülen vakalarda son haftalarda ciddi artış olduğu bildiriliyor.

Ancak bazı yetkililer bunun testlerin daha yaygınlaşmasından kaynaklandığı görüşünde.

Söz konusu bakteri ilk olarak 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilmişti.

Araştırmalar bulaştığı hastalardan yüzde 40'ının hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Brezilyalı sağlık yetkilileri bilinçsiz antibiyotik kullanımının da virüsün yayılma hızını arttırdığı inancında.

Bu nedenle ülkede antibiyotik kullanımını düzenleyen yeni yasal düzenlemeler getirilmesi gündemde.