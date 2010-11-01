Alkol eroinden 'daha zararlı'

Image caption Profesör David Nutt'ın araştırması, resmi bulguların aksi sonuçlar üretti

İngiliz bilimadamları yaptıkları bir araştırma sonucunda alkolün eroinden daha zararlı olduğu sonucuna vardı.

Tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan araştırmada 20 uyuşturucu madde, 16 farklı kategoride kullanıcılara ve toplumun geneline verdikleri zararlara göre sınıflandırılıyor.

İngiltere hükümetinin uyuşturucu maddeler konusundaki eski başdanışmanı Profesör David Nutt'ın da imzasının bulunduğu makalede, tütün ve kokain aynı derecede zararlı görülürken, ecstasy ve LSD en az zararlı uyuşturucu maddeler arasında sıralanıyor.

Araştırmada uyuşturucu maddelerin yalnızca kullanıcının bedenine yaptığı zararlar değil, suça itme düzeyi, ekonomiye ve topluma verdiği zararlar da gözönüne alınıyor.

Bağımsız araştırma

İngiltere hükümeti için danışmanlık yaparken görevinden alınan Profesör Nutt, daha sonra uyuşturucu maddeler üzerine, siyasi müdahalelerden bağımsız bir araştırma grubu kurmuştu.

Araştırmaya göre, eroin ve metilamfetamin kişinin bedensel sağlığına en çok zarar veren maddeler olmalarına karşın, alkol topluma daha zararlı.

Profesor Nutt'ın araştırması, İngiltere hükümetinin zararlı maddeler tasnifine aykırı sonuçlara varıyor.

Nutt, BBC'ye yaptığı açıklamada, alkolün en zararlı uyuşturucu madde olarak sınıflandırılmasının en önemli nedeninin, bu maddenin çok yaygın kullanılıyor olması olduğunu da söyledi.