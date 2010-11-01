Guantanamo'daki en genç tutuklu 8 yıl daha hapiste

El Kaide'nin çocuk yaştaki militanı Ömer Kadir Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri mahkemede 40 yıl hapse mahkûm oldu.

Image caption Kadir suçunu itiraf ettiği için cezası azaltıldı

Cinayet ve terörizmden suçlu bulunan Kadir'in cezası, suçunu itiraf ettiği için, yapılan anlaşma uyarınca 16 yıla indirildi.

Cezaevinde 8 yıldır tutuklu bulunan Kadir sadece 8 yıl hapis yatacak.

Ömer Kadir, 2002 yılında 15 yaşındayken Afganistan'da Amerikan güçlerince yakalanmıştı.

Çocuk suçlu

Kadir, mahkemede bir özel kuvvetler doktorunun ölümüne neden olan el bombasını kendisinin attığı itiraf etti.

ABD yönetimi Kadir'i bir yıl hapis yattıktan sonra memleketi Kanada'ya göndereceğini açıkladı.

Ancak yargıç bu konudaki kararın, Kanada hükümetine ait olduğunu dile getirdi.

ABD, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 'çocuk suçlu' olarak kabul edilen bir kişi hakkında savaş suçları mahkemesinde soruşturma açan ilk ülke.