Haiti'de kolera salgını 'başkentte de yayılıyor'

Image caption Kolera salgını, başkentin kuzeyindeki kırsal bir bölgede başlamıştı

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki doktorlar BBC'ye yaptıkları açıklamada, ülkedeki kolera salgınının başkente de ulaştığını söyledi.

Bu haber henüz resmi olarak doğrulanmazken, sağlık yetkilileri ise başkentte en az 120 kişinin kolera testine tabi tutulduğunu açıkladı. Şimdiye kadar 544 kişinin ölümüne neden olan hastalığın, başkentte yayılması durumunda ölü sayısının çok artacağı tahmin ediliyor. Ülkede sekiz bini aşkın kolera hastasını tedavi etmek için yeterli sağlık merkezi bulmada sıkıntılar yaşanıyor. Yetkililer salgının başladığı Ekim ayından bu yana salgının, depremde evsiz kalanların yaşadığı çadırkentlere ve başkent Port-au-Prince'e sıçramasını önlemeye çalışıyor.

Haiti'de 20 kişinin ölümüne ve 36 kişinin yaralanmasına neden olan Tomas Kasırgası'nın da kolera salgınını hızlandırmasından endişe ediliyor.

Özellikle çadırkentlerde yaşayanlar temiz olmayan su ve gıda yoluyla bulaşan bağırsak enfeksiyonlarına karşı savunmasız durumda. Kolera, ishal ve kusmaya bağlı aşırı su kaybı yaratan bir hastalık ve antibiyotikler, serum sıvı takviyesiyle tedavi edilemezse hızla ölüme neden oluyor. Salgının Ocak ayındaki depremde mağdur olanların kaldığı kamplara yayılması halinde ölü sayısının çok yükselebileceği tahmin ediliyor.