Bağdat'ta Hristiyan mahallelerine eş güdümlü saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah Hristiyanların yaşadığı mahallelerde düzenlenen bir dizi saldırı sonucu en az 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

Image caption Irak'ta son dönemde Hristiyanlara yönelik saldırılarda artış var

Altı bölgede genelde yol kenarına yerleştirilen bombalarla düzenlenen saldırılarda, Hristiyanlar doğrudan hedef alınırken, bir saldırıda havan topları da kullanıldı.

Bağdat'ta dün akşam da Hristiyanlara ait üç ev bombalı saldırılara hedef olmuş, saldrılarda ölen ve yaralanan olmamıştı.

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki de dün 10 gün önce bir baskına ve operasyona sahne olan katedrali ziyaret etmiş, Hritiyanlara ülkeyi terk etmemeleri çağrısı yapmıştı.

Tüm bu gelişmeler ise Irak'ta siyasi krizin son bulması amacıyla parti liderleri ve temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin yine sonuçsuz kalmasını izliyor.

Irak'ta 7 Mart'taki genel seçimler sonrası bir türlü yeni bir hükümet kurulamamıştı.

'Irak'taki Hristiyanlar meşru hedef'

Irak'ta 10 gün önce de borsaya girmeye çalışan silahlı bir grup, güvenlik güçleri ile arasında çıkan çatışma üzerine Kerrada semtinde bulunan Seyidit El Necat Kilisesi'nde 50'den fazla Hristiyanı rehin almıştı.

Güvenlik güçlerinin Seyidit El Necat Kilisesi'ne baskın düzenlemesi sonucu silahlı grup, rehinelerden çoğunu öldürmüştü.

Olayda aralarında saldırganlar, güvenlik güçleri ve rehinelerin bulunduğu 53 kişi de hayatını kaybetmişti.

Eylemi El Kaide üstlenmiş, örgüt geçen hafta Hristiyanları hedef alacak yeni saldırılar düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, Irak'taki tüm Hristiyanların meşru hedefler oldukları belirtilmişti.