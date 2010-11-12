Kosova'da yasadışı organ nakli davası

Avrupa Birliği'nin Kosova Polis ve Adalet Misyonu (EULEX), aralarında bir Türk doktorun da bulunduğu yedi kişi hakkında, yasa dışı organ nakli yaptıkları gerekçesiyle iddianame hazırladı.

Image caption Şüpheliler arasında bir Türk doktor da var

İddianameyi gören Associated Press ajansı, 20 yabancı ülke vatandaşının bir böbreklerini vermeleri karşılığı, 20 bin dolar ödeneceği vaadiyle Kosova'ya getirildiklerini yazdı.

Ancak ajansın aktardığına göre kurbanların asla bu paraları alamadıkları düşünülüyor.

Organların nakledileceği kişilerden ise 100 ila 130 bin ABD doları istendiği sanılıyor.

Bu kişilerin Türkiye, Moldova, Kazakistan ve Rusya'dan çok düşük gelirli kişiler olduğu belirtildi.

Yasadışı organ nakli vakasının, Kosova'nın başkenti Priştine'de 2008 yılında yaşandığı söyleniyor.

İnterpol bülteni

Şüpheliler, yasadışı organ ticareti yapmak, organize suç işlemek ve hukuka aykırı tıbbi faaliyetlerde bulunarak görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Anadolu Ajansı'na göre İnterpol'un arama bülteni çıkarttığı kişiler arasında Türk doktor Erçin Sönmez, İsrailli Moşe Harel, Kosova Sağlık Bakanlığı'nın eski Genel Sekreteri İlir Recay, Kosovalı doktor Lütfü Derviş, oğlu Arban Derviş ve Kosova uyruklu Sokol Haydini ile Driton Jılta bulunuyor.

Kosovalı doktor Lütfü Derviş ile Harel ve Sönmez'in organ mafyasının yöneticileri oldukları öne sürüldü.

Habere göre Derviş, Sönmez'i organ nakli operasyonlarında kendisine yardımcı olmak üzere kiraladı.

İsrail vatandaşı Harel de "kurbanların belirlenmesi ve Kosova'ya getirilmesi" görevini üstlendi.

Kosova, 1999 yılında savaş döneminde de yasadışı organ nakli vakalarıyla gündeme gelmişti.

O dönem asla kanıtlanamasa da Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK'ya bağlı militanların, Sırp rehineleri öldürdükten sonra organlarını sattıkları iddia edilmişti.