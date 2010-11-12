Dört yıldır bitkisel hayatta olan eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron, hastaneden evine taşındı.

Image caption Şaron Savunma Bakanı olduğu 1982'de, İsrail'in Lübnan'ı işgalinin mimarıydı

Makinelere bağlı olarak yaşam süren Şaron'un, ailesinin isteği üzerine, Necef'teki çiftliğine götürüldüğü açıklandı.

Ariel Şaron, Tel Aviv'deki Şeba Tıp Merkezi'nden sıkı güvenlik önlemleri altında çiftliğine taşındı.

Taşınma işlemi sırasında, İsrail polisi ile İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet'in elemanları ambulansa eşlik etti.

Doktorlar daha önce yaptıkları açıklamada, Şaron'un, evinde de tıbbi açıdan tam destek görmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını söylemişlerdi.

Ancak Şaron'un düzenli olarak muayeneler için hastaneye getirilmesi bekleniyor.

Şaron 82 yaşında

Ariel Şaron, 1928'de o dönem İngiltere'nin yönetimindeki Filistin'de doğdu.

Şaron ordudaki kariyeri boyunca birçok İsraillinin takdir ettiği bir asker olurken, Filistinlilerin hep tepkisini çekti.

Ariel Şaron siyasete atılması sonrası Savunma Bakanı olduğu 1982'de, İsrail'in Lübnan'ı işgalinin mimarıydı

İşgal sırasında, İsrail'le işbirliği yapan Hristiyan Falanjist milisler, İsrail'im kontrolü altındaki Sabra ve Şatila mülteci kamplarında yüzlerce Filistinliyi katletmişlerdi.

Ariel Şaron 2001 yılında ise "güvenlik ve gerçek barış" sözü vererek İsrail Başbakanı olmuştu.

Şaron başbakanlığı döneminde Batı Şeria'daki "Güvenlik Duvarı"nın inşasına öncülük etmiş, İsrail'da bazı çevrelerin tepkisine karşın, Yahudi yerleşimcilerin Gazze'den ve Batı Şeria'daki dört yerleşim biriminden çekilmeleri emrini vermişti.

Ariel Şaron, 2006 yılında başbakanken beyin kanaması geçirmiş ve felcin ardından komaya girmişti.

Şaron önce Kudüs'teki Hadassa Ein Kerem Hastanesi'nde kalmış, daha sonra da Tel Aviv'deki Şeba Tıp Merkezi'ne nakledilmişti.