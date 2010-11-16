Haiti'de kolera protestoları BM'yi hedef aldı

Image caption Kolera salgını, başkentin kuzeyindeki kırsal bir bölgede başlamıştı

Haiti'de, Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerini hedef alan protesto gösterilerinde şiddet olayları yaşandı.

Haitililer'le, ülkeye kolera virüsünü getirmekle suçladıkları BM askerleri arasında çıkan çatışmada en az bir kişi öldü.

Ölen kişinin protestoculardan olduğu bidirildi.

Eylemciler, 950 kişinin hayatını kaybettiği kolera salgınından barış gücü askerlerini sorumlu tutuyor.

BM askerleri, taş atıp, yollara barikatlar kuran eylemcilere karşı gözyaşartıcı gaz kullandı.

Bazı Haitililer, Nepalli barış gücü askerlerini ülkeye kolera getirmekle suçluyor.

Birleşmiş Milletler, suçlamaları doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunmadığını söylüyor.

Ama koleraya neden olan virüsün türünün Güney Asya'dakiyle aynı olduğu belirlendi.

BM Haiti insani yardım koordinatörü Nigel Fisher, salgının sağlık krizini aşarak bir ulusal güvenlik sorununa dönüştüğünü vurguladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden François Servranckx, başkentte kolera vakalarının artmakta olduğunu belirterek, ''Bir kaç gün önce olduğu gibi günde iki kat artmıyor, ama yine de önemli bir artış var. Haftada en az bin hastayı tedavi ettiğimizi söyleyebiliriz'' dedi.

Özellikle çadırkentlerde yaşayanlar temiz olmayan su ve gıda yoluyla bulaşan bağırsak enfeksiyonlarına karşı savunmasız durumda. Kolera, ishal ve kusmaya bağlı aşırı su kaybı yaratan bir hastalık ve antibiyotikler, serum sıvı takviyesiyle tedavi edilemezse hızla ölüme neden oluyor.