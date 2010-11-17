Talabani: Tarık Aziz'in idam emrini imzalamayacağım

Image caption Talabani Sosyalist Enternasyonal toplantıları için Paris'te bulunuyor

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, ülkenin eski başbakan yardımcısı Tarık Aziz'in idam edilmesini öngören mahkeme kararını imzalamayacağını söyledi.

Saddam Hüseyin döneminin en üst düzey yetkililerinden olan Aziz, geçen ay Şiilere yönelik baskı siyasetleri nedeniyle ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Aziz, halihazırda Iraklı Kürtlerin sindirilmesi konusunda ayrı bir davada yargılanıyor.

BBC'nin Bağdat Muhabiri Gabriel Gatehouse, kendisi de Kürt olan Talabani'nin genel olarak ölüm cezası aleyhindeki görüşleriyle tanındığına dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı'nın tavrının idamı engelleyip engellemeyeceği ise belirsiz.

'Üzülüyorum'

Talabani, France 24 televizyon kanalına verdiği mülakatta, "Hayır, böyle bir kararı imzalamayacağım, çünkü sosyalistim" diyerek şöyle devam etti:

"Tarık Aziz için üzülüyorum. Çünkü o Iraklı bir Hıristiyan ve yaşlı bir insan, 70'inin üzerinde. Bu yüzden bu infaz emrini asla imzalamayacağım."

Talabani ayrıca Irak'ın ölüm cezası sayfasını kapatmasını istediğini yineledi ve mezhep cinayetleri dışında bu cezasının uygulanmamasından yana olduğunu ifade etti.

Irak ağır ceza mahkemesi, uzun yıllar Saddam Hüseyin rejiminin dünyaya sunduğu yüzü olan eski başbakan birinci yardımcısını "taammüden cinayet işlemek ve insanlığa karşı suçlardan" ölüme mahkum etmişti.

Image caption Aziz, 2003 yılında koalisyon güçlerine teslim olmuştu

Karar, insan hakları gruplarının yanı sıra, Avrupa Birliği, Rusya ve Vatikan başta olmak üzere pek çok ülkeden af çağrıları ile karşılandı.

Mahkeme ayrıca Aziz'i 'işkence yapmak' suçlamasından 15, 'işkencede işbirliği' suçlamasından 10 yıl hapis cezasına çarptırmış; tüm mal varlığına da el konmasını kararlaştırmıştı.

Aziz, 2003 yılında Bağdat'ın işgalinden kısa süre sonra güvenlik kuvvetlerine teslim olmuştu.

'Kendisine verilen görevi yaptığını' savunan Aziz, Saddam Hüseyin rejimi konusunda konuşmaya yanaşmıyor.

Aziz'in mülakatının ayrıntıları için tıklayın

O zamandan bu yana cezaevinde tutulan Aziz'in sağlık durumu, aradan geçen sürede kötüye gitti.

1983'te dışişleri bakanı olan Aziz, 1991'de de başbakan birinci yardımcısı olmuş, İngilizceye hakimiyeti ile rejimin 'vitrini' olarak görülmüştü.

Anayasal belirsizlik

Irak'ta idam cezaları anayasaya göre cumhurbaşkanınca onaylanmak durumunda.

Talabani, 2006 yılında Saddam Hüseyin'in idam kararına da imza atmayı reddetmiş, ceza Talabani'nin yardımcılarından birinin imzasıyla uygulanmıştı.

Irak'ta sekiz aylık siyasi kördüğümün aşılması ardından Talabani Çarşamba günü yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi.

Ancak bu kez Talabani'ye gerektiğinde vekalet edecek biri Şii, biri Sünni iki cumhurbaşkanı yardımcısı atanmadı.

Bu nedenle şimdi daha önceki 'vekil imzasıyla onay' formülü geçersiz kalmış görünüyor.

Bununla birlikte Irak yasalarına göre idam cezalarının mahkemece onaylandıktan sonra 30 gün içinde infaz edilmesi gerekiyor.

Dolayısıyla Aziz'i nasıl bir akıbetin beklediği belirsiz.