Yaşı belirleyen kan testi

Hollandalı bilimadamları, suç mahalindeki kan izinden zanlının yaşını belirleyen bir yöntem geliştirdi.

Uzmanlar, bu yöntemin, zanlının yaşının önem arzettiği vakalarda adli tıpın derhal hizmetine sunulabileceğini söylüyor. Geliştirilen teknik, T hücreleri olarak bilinen kandaki bağışıklık hücrelerinin bir özelliğinden yararlanıyor. T hücreleri, bakteri, virüs, parazit ve tümör gibi "yabancı unsurları" tanımada anahtar rolü oynuyor. Bu tanıma sürecinde halka şeklinde küçük DNA molekülleri üretiliyor. Yaşla birlikte bu moleküllerin sayısı da düşüyor. Araştırmalarının sonuçlarını Current Biology adlı dergide yayımlayan bilimadamları, bu yöntemin, zanlıların yaşını dokuz yıl hata payıyla belirleme imkanı verdiğini vurguladılar. DNA örneğinden bir kişinin saç ya da göz rengi gibi dış görüntüsüne dair özellikleri belirleme adli tıpta yeni gelişmekte olan bir alan. Ancak DNA örneğinden yeteri derecede doğruluk payıyla saptanabilen özelliklerin sayısı sınırlı. Araştırmaye öncülük eden, Rotterdam Üniversitesi'nden Manfred Kayser, bunun DNA örneğinden, en yüksek doğruluk payıyla özellik tespit eden yöntem olduğunu söyledi. Kayser, adli tıpta kullanılan profil çıkarma yönteminin sadece polisin elinde DNA örneği olan kişilerde kullanılabildiğine dikkat çekti. Manfred Kayser, olay yerinde elde edilen DNA profilinin, zanlılardan alınanlarla ya da DNA veritabanındaki örneklerle eşleşmediği durumlarda, bu yöntemin suçluların bulunmasına katkıda bulunabileceğini söyledi.