Yetimhanenin tapusu artık Patrikhane'de

Turkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uyarak Rum Erkek Yetimhanesi'nin tapusunu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teslim etti.

Image caption Yetimhanenin tapusu, Patrikhane'ye teslim edildi

Patrikhanenin avukatı Cem Murat Sofuoğlu, "Bu karar, benzer durumda olan mülkiyetlere de örnek teşkil edecektir'' dedi.

Sofuoğlu, Rum Erkek Yetimhanesi'nin Patrikhaneye iadesine ilişkin olarak, "Yanılmıyorsam bu Avrupa'da da bir ilk. AİHM kararını ilk uygulayan, yargılama yoluyla mülkiyeti geri veren ülke olduk" dedi.

Çevre Enstitüsü

Bir gazetecinin ''Bina nasıl değerlendirilecek?'' sorusu üzerine Sofuoğlu, çevreyle ilgili bir enstitünün kurulacağını ve böyle bir planın bulunduğunu belirtti.

Sofuoğlu, bir gazetecinin ''Ruhban Okulu'nun açılmasını hızlandırır mı?'' sorusunu da, ''O konunun bununla bir ilgisi yok' diye yanıtladı.

''Bu karar hukuksal bir karar mıydı? Siyasal destek var mıydı?'' sorusu üzerine de Sofuoğlu, ''Bu kararda ben siyasetin etkisinin var olduğuna ve bu kararda hükümetin aktif bir rol oynadığına inanıyorum'' dedi.

Yetimhane, 1964'te Kıbrıs krizi sırasında boşaltılmasından bu yana kullanılmıyordu.

AİHM Fener Rum Patrikhanesi'nin Büyükada'daki Rum yetimhanesi hakkında açtığı davada yetimhanenin 3 ay içinde Patrikhane'ye iade edilmesi kararını vermişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclisi de kararın Türkiye'ye ulaşmasının ardından toplanarak AİHM kararına uygun olarak yetimhanenin Patrikhane'ye devrine oy birliğiyle karar vermişti.

Öte yandan Avrupa Birliği, Türkiye hükümetine sadece yetimhane değil, Rum Ortodoks ruhban okulunu da yeniden açması çağrısı yapmıştı.