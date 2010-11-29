Picasso'nun bilinmeyen bir koleksiyonu gün ışığına çıktı

Ünlü İspanyol ressam ve heykeltraş Pablo Picasso'nun şimdiye kadar bilinmeyen bir koleksiyonu, Fransa'da gün ışığına çıktı.

Picasso'nun hayatının son yıllarında Fransa'nın güneyindeki evinde çalışan bir elektrikçi, elinde 270'den fazla taslakla ortaya çıktı.

Koleksiyonda söylendiğine göre Kübist resimler, taş baskılar ve defterler de bulunuyor.

Sanat uzmanlarına göre koleksiyonun değeri, seksen milyon doları bulabilir.

Mülkiyetin kime ait olduğu konusunda ise hukuki mücadele verilmesi bekleniyor.

Picasso'nun gayrimenkullerinden sorumlu yetkililer durumu şüpheyle karşılayarak vakit kaybetmeksizin dava açtı.

Beklenmedik eserler

BBC muhabiri Christian Fraser'ın aktardığına göre elektrikçi Pierre Le Guennec, ünlü ressamın 1973 yılında ölümünden önce Fransa'daki bir çok evinin hırsız alarm sistemini kuran kişi.

Koleksiyonun varlığı ise elektrikçinin bu eserlerin gerçekten de Picasso'ya ait olup olmadığının oğlu Claude tarafından doğrulanması için Picasso'nun gayrimenkullerini yöneten vakfa başvurması üzerine ortaya çıktı.

Le Guennec, Claude Picasso'ya 'bu resimleri babasının kendisine hediye olarak verdiğini' söyledi.

Ancak Claude Picasso, bu açıklamanın pek de güvenilir olmadığı görüşünde.

Picasso ailesinin Kültürel Eser Kaçakçılığıyla Mücadele Bürosu'na durumu bildirmesi üzerine Le Guennec'n Cote d'Azur'daki evine baskın düzenlendi ve burada bulunan tüm eserlere el konuldu.

Şimdi 71 yaşında olan Le Guennec de sorgulandı.

Resimlerin kime ait olduğu konusunda milyonlarca dolarlık bir hukuk mücadelesi de böyle resmen başlatılmış oldu.

Liberation gazetesinin haberine göre Picasso'ya ait bu koleksiyonda ilk eşi Olga'nın resimlerinden defterlere hatta ağırlıklı olarak mavi renk kullandığı eserleriyle bilinen "Mavi Dönemi"nden bir suluboya resim dahi bulunuyor.

Sanat uzmanları sadece dokuz kübist çalışmanın değerinin 50 milyon doları aşacağı tahmininde bulunuyor.