Tezatlar Dünyası: Çevre kirliliği

Image caption Enerji için kömüre bel bağlayan Çin, atmosfere çok miktarda zehirli gaz bırakıyor

BBC'nin küresel dünyada yaşamın uç noktalarını tartıştığı Tezatlar Dünyası dizisinde çevre kirliliğinin yarattığı sonuçları ve alınan önlemleri karşılaştırıyoruz.

Son yıllarda dünyanın her yerinde çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile nasıl mücadele edileceği giderek artan yoğunlukta tartışılıyor.

BM Çevre Programı'nın hazırladığı yeni bir rapora göre sıcaklıkların sabit tutulabilmesi için bilimin gerekli gördüğü adımlarla hükümetlerin yapmayı vadettikleri tam olarak örtüşmüyor.

Küresel ekonomik kriz, atmosfere karışan zehirli gazların miktarının azalmasına yol açtı. Ancak bu düşüş 2009 yılında yüzde 1,3 ile sınırlı kaldı. Bu nedenle BM Çevre Programı, ekonomi toparlanınca, karbon salımlarının yeniden artacağını düşünüyor.

Uluslararası Enerji Kurumu'nun verilerine göre, ABD ve Çin hala atmosfere en fazla karbondioksit salan ülkelerin başını çekiyor.

ABD 5,6 milyon ton, Çin 6,5 milyon ton zehirli gazdan sorumlu tutuluyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal gibi az gelişmiş Avrupa ülkeleri ile bazı eski Doğu Avrupa ülkeleri ise ya çok az miktarda gaz üretiyor, ya da atmosfere bir etki yapmıyor.

Bireysel salımlarda Katar zirvede

Ancak kişibaşına düşen karbon salımına bakıldığında, görünüm biraz değişiyor.

Birey düzeyinde zehirli gaz üretiminde en fazla payı olanlar, Orta Doğu ülkelerinde yaşıyor. Soğutma sistemlerinin etkisini yansıtan bu sıralamada, Katar, kişi başına 42,09 tonla ilk sırada.

Trinidad ve Tobago ise 28,4 tonla beşinci sırada yer alıyor.

Zehirli gaz salımları kısmen enerji üretiminin artması ve kısmen de sanayi faaliyetlerinin etkisiyle son yıllarda artış gösterdi.

Buna karşılık pek çok ülke, enerjiyi kullanma biçimlerini değiştiriyor.

İzlanda enerjisinin yüzde 81'ini jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor.

Buna rağmen kişi başına 7,5 ton CO2 üretiyor. Bu da İngiltere ortalamasından sadece bir ton az.

Çünkü aynı zamanda, kişi başına petrol tüketimi açısından Katar'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Bu dizi kapsamında ayrıca, sıcak/soğuk, yolsuzluk, suç, eğitim, iş dünyası ve Tanrı dünyadaki farklı yansımalarını ele alacağımız diğer başlıklar.

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