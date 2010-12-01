'Türkiye WikiLeaks'teki belgeleri önemsemiyor'

Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan bir yazıda, Türkiye'nin internet sitesi WikiLeaks'te yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgeleri önemsemediği belirtildi.

Image caption Clinton WikiLeaks'te yayımlanan belgelerle ilgili olarak Türkiye'den özür dilemişti

Gazetenin Washington muhabiri Daniel Dombey ile Ankara muhabiri Delphine Strauss'un imzalarını taşıyan yazının başlığı, "Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin WikiLeaks'teki diplomatik mesajlarını önemsemiyor".

Financial Times'ın iki muhabiri bu yazıda, internet sitesi WikiLeaks'in yayımladığı belgelerde, Türkiye'nin Batı'ya yöneliminin ve Türkiye'de iç siyasetteki bazı gelişmelerin sorgulandığını hatırlattı.

Gazetedeki yazıda, Türkiye'nin bu belgeleri 'elinin tersiyle ittiği' görüşüne yer verildi.

Financial Times'ın haberinde, bu ifade sonrası Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Washington'da sarfettiği şu sözler aktarıldı:

"Türkiye gibi tüm olayların ve jeopolitiğin merkezindeki ülkeler Batı'ya da yönelecektir, Doğu'ya da, Kuzey'e de, Güney'e de..."

Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin WikiLeaks'te yayımlanan belgelerle ilgili olarak özel bir çalışma grubu oluşturduğunu açıklamıştı.

Davutoğlu, ''Bize ulaşan belgeler en titiz şekilde, en dikkatlice ve en küçük virgülüne kadar tetkik ediliyor'' demişti.

'Türkiye Yahudi karşıtlığı suçlamasını reddetti'

Öte yandan Times gazetesinin internet sitesindeki bir haberde de Türkiye'nin WikiLeaks'te yayımlanan belgelere yönelik bir diğer tepkisi aktarıldı.

Gazete, Türkiye'nin sızan belgeler ışığında, Yahudi karşıtı bir tutum benimsediğine yönelik iddiaları reddettiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey 27 Ekim 2009'da ABD Dışişleri Bakanlığı'na önderdiği kriptoda, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın köktendinci olduğunu ve ülkesinden nefret ettiğini söylediğini yazmıştı.

Times'taki haberde ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Washington gezisi sırasında bu konuya da değindiği ve Türkiye'yle İsrail arasındaki gerginliklerin nedeninin bu ülkenin 'sorumsuz' politikaları olduğunu söylediği belirtildi.

Gazete de ayrıca Davutoğlu'nun şu sözleri de yer aldı:

"Sorun, Yahudi karşıtlığı değil, mevcut İsrail hükümetinin başarısız politikaları."