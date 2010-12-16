Tükiye kamuoyunda 'Balyoz darbe planı' diye iddialara ilişkin davada 196 muvazzaf ve emekli askerin yargılanmasına bugün Silivri'de başlandı.

Davanın sanıkları arasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç gibi isimler bulunuyor.

İddiamanede, tamamı tutuksuz yargılanan sanıkların 15 ile 20'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

'Amaç devleti ele geçirmek'

İddianamede, 'Balyoz' yapılanmasının, askeri bir müdahale için öncelikle ülkeyi kaos ve kargaşa ortamına çekerek ortamı şekillendirmeyi planladığı, bu amaçla 'Oraj', 'Suga', 'Çarşaf' ve 'Sakal' eylem planlarının hazırlandığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 968 sayfalık iddianamede 'Balyoz Sıkıyönetim Komutanlığı' isimli yapılanmanın nihai amacının devletin kontrolünü ele geçirmek olduğu belirtiliyor.

Bunun aşamalardan oluştuğu ifade edilen iddianamede, birinci aşamada istihbarat faaliyetlerinin yer aldığı, ikinci aşamanın askeri müdahale için zemin hazırlama süreci olduğu öne sürülüyor.

Hakim değişikliği

İddianamede, üçüncü aşamanın askeri müdahale olduğu belirtilerek, askeri bir müdahale ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini iktidardan zorla uzaklaştırmanın planladığı kaydedildi.

İddianamede, 5-7 Mart 2003 tarihlerinde l. Ordu Komutanlığında sadece 162 kişinin katılımıyla yapılan seminerin, 'Balyoz Harekat Planı' nda öngörülen ve bir nevi darbenin tatbikatı olan seminer olduğu anlatılıyor.

Bu arada duruşmaya iki gün kala dava hakiminin değişmesi tartışma yaratmıştı. 'Balyoz' davasının görüleceği 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Hakim Zafer Başkurt yerine, aynı mahkemenin üyelerinden Rüstem Eryılmaz atanmıştı.