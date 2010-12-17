Herkes onunla arkadaş olmak istiyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 103 yaşındaki en yaşlı üyesi, kendisiyle ilgili haberlerin çıkmasından sonra bine yakın arkadaşlık talebi aldığını söyledi.

Image caption Lowe'e 999 arkadaşlık isteği geldi

İngiltere'nin Pembrokeshire bölgesinde yaşayan 103 yaşındaki Lillian Lowe, haberlerin çıkmasından önce Facebook'ta çoğu aile üyelerinden oluşan sadece 20 kadar arkadaşı olduğunu belirtti. Ancak Facebook'un en yaşlı üyesi olduğuna dair haberlerin çıkmasından sonra, dünyanın dört bir yanından 999 kullanıcıdan arkadaşlık talebi aldığını kaydetti. Lowe, 'Çok nazik ve moral veren mesajlar gönderdiler. Ama hepsine yanıt veremiyorum' dedi. Lowe'un, 104 yaşındaki Ivy Bean'in geçen Temmuz ayında ölmesinden sonra, 500 milyon Facebook kullanıcısı arasındaki en yaşlı üye olduğuna inanılıyor. Emekli bir otel işletmecisi olan Lowe, ailesinden haber almak için haftada iki kez Facebook'a girdiğini belirtti. Lowe, 'Facebook'u çok seviyorum. Torunlarımı görüp, onlarla konuşabiliyorum. Çok vakit kaybettiriyor. Ama benim yaşımda çok zamanınız oluyor. Dolayısıyla Facebook kullanamayı çok seviyorum' dedi. Lowe, Twitter'ı da duyduğunu, ancak henüz ne olduğunu bilmediğini söyledi.