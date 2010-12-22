Gelişmekte olan ülkeler gelecekten daha umutlu

Küresel ölçekteki bir araştırmaya göre, Çin, Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler 2011'den G7 ülkelerine kıyasla daha umutlu.

Gallup tarafından yapılan araştırma kapsamında, 53 ülkeden 64 bin kişiyle görüşüldü.

Katılımcılara ülkelerinin ekonomik geleceğinden ne kadar umutlu oldukları soruldu.

Yüzde 30 2011'in müreffeh bir yıl olacağını düşünürken yüzde 28 aksi yönde oy kullandı.

Yüzde 42 ise bir değişiklik olmayacağı görüşünde.

Araştırma sonucunda gelecekten umut konusunda gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında ciddi bir fark ortaya çıktı.

Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya gibi hızlı büyüyen ülkelerin vatandaşları 2011'e umutlu bakarken, G7'yi oluşturan, ABD, Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere ve Japonya'nın vatandaşları daha karamsar.

Bu grupta en karamsar İngilizler.