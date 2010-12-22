Dünyanın en çirkin kedisi bulundu mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir veteriner, ziyaretçi akınına uğruyor.

Image caption "Çirkin" görenleri şaşırtıyor

Sebebi ise tuhaf görünümlü bir kedi.

İsmi "Ugly Bat Boy- Çirkin Yarasa Çocuk" olan kedi, tüylü göğsü dışında tamamen kel ve vücudunun başka hiçbir yerinde tüy yok.

Doktor Stephen Bassett kediyi bir müşterisinin hediye ettiğini ve "Çirkin"in gördüğü ilgiden gayet memnun olduğunu anlattı.

Çirkin, veteriner dükkanına da daha fazla müşteri çekmelerine yaramış.

New Hampshire eyaletindeki Exeter kentinde bulunan veterinerde çalışanlar bu tuhaf kedinin bazen ziyaretçileri korkuttuğu bazen de insanların gözlerini kediden alamadıklarını söylüyor.

Bazı müşteriler ise kedinin gerçek olup olmadığından şüphe ediyormuş.

Sebebi ise "Çirkin"in hiç hareket etmeden oturup etrafını seyretmesi ve ani hareketler yapması.