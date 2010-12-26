Afganistan'da dört Türk mühendis kaçırıldı

Afganistan'ın Paktia vilayetinde bir inşaat firmasında çalışan dört mühendis ve Afgan şoförlerinin kaçırıldığı bildirildi.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Paktia'nın Vali Yardımcısı Abdulrahman Mangal şantiyenin bulunduğu Dand Wa Patan kasabasından Gardez kentine giderken kaçırılan beş kişiyi bulmak için güvenlik ve istihbarat operasyonu başlatıldığını söyledi.

Olayın pazar günü sabah saatlerinde meydana geldiği, eylemcilerin kimler olduğunun bilinmediği bildiriliyor.

Mangal, mühendislerin çalıştığı firmanın sınır karakolları inşa etmekte olduğunu da kaydetti.

Suç örgütleri ve isyancılar, 2001 yılında Taliban'ın devrildiği ABD liderliğindeki işgalinden bu yana çok sayıda yabancıyı kaçırdı.

Bu kaçırılanların büyük bölümü de çeşitli pazarlıklar ya da operasyonlarla kurtarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Afganistan'ın kuzeyinde Bangladeşli bir yol işçisi öldürülmüş, yedi işçi de rehin alınmıştı. Rehinelerin beşi hala serbest bırakılmadı.

NATO şemsiyesi altında Javzan, Varak ve Kabil kentlerinde askerleri bulunan Türkiye'nin misyonu devriye ve eğitim operasyonlarıyla sınırlı.

Ankara, Afganistan ve Pakistan'ın isyancılara karşı daha yakın işbirliği yapmalarını sağlamaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma günü Afganistan ve Pakistan liderleri Hamid Karzai ve Asıf Ali Zerdari'yi Türkiye'de ağırlamış, üç ülke gelecek yıl ortak askeri tatbikat yapmak konusunda uzlaşmaya varmışlardı.