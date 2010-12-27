İngiltere'de terör şüphelilerinin gözaltı süresi uzatıldı

İngiltere'de haklarında Noel öncesi dönemde Londra'nın kalabalık noktalarında bombalı eylem yapacakları şüphesiyle dava açılan 9 kişi bugün mahkemeye çıkarıldı ve tutukluluk süreleri uzatıldı.

Şüphelilere ayrıca patlayıcı maddelerle terörist eylem hazırlığında oldukları suçlaması da getirildi.

Mahkemede, potansiyel hedeflerden birinin Londra Borsası olduğu belirtildi.

Savcılık, polis tarafından yapılan incelemelerin, Noel'e günler kala yapılması planlanan saldırının hedefleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ile siyasi ve dini figürlerin de olduğunu gösterdiğini söyledi.

BBC muhabiri Jon Brain, sanıkların mahkemeye gruplar halinde çıkarıldığını, ayrıca mahkeme sırasında bombalı saldırı planlarının detaylarının da konuşulduğunu söylüyor.

Ancak yasal nedenlerle, bu detaylar kamuya henüz açıklanmayacak.

İngiltere'de yüksek alarm sürüyor

20 Aralık tarihinde çeşitli adreslere yapılan baskınlarda tutuklanan kişiler 19 ve 28 yaşları arasında.

Söz konusu kişiler 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında bombalı eylemler planlamakla suçlanıyor.

Londra, Cardiff ve Stoke-on-Trent kentinden sanıkların tamamı Müslüman kökenli.

İstihbarat kaynakları Eylül ayında, El Kaide'nin İngiltere, Almanya ve Fransa'da aynı anda saldırılar düzenlemeye yönelik bir planını ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.

Batılı istihbarat servislerine göre militanlar iki yıl önce Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenene benzer saldırılar planlıyordu.

Mumbai'deki saldırılarda silahlı 10 kişi üç gün boyunca kentte dehşet saçıp, 166 kişiyi öldürmüştü.

İngiltere'de ise halen alarm seviyesi en yüksek ikinci düzeyde.

Bu da ülkede bir saldırı düzenlenmesi ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.