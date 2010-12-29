Küba'nın son idam mahkumunun cezası da hapse çevrildi

Image caption Castro, görev devraldığı ay 30 idam mahkumunun cezasını hapse çevirmişti

Küba Yüksek Mahkemesi, ülkede ölüm cezasının infazını bekleyen son kişinin cezasını da 30 yıllık hapis cezasına çevirdi.

ABD'nin Florida eyaleti merkezli bir Küba sürgünleri grubuna üye olan Humberto Real, gizlice girdiği Küba'da bir kişiyi öldürmek suçundan 1994 yılında tutuklanmış ve hüküm giymişti.

Real'in idam cezasının iptali bu ay Küba'daki üçüncü idam affı.

1990'lı yıllarda Küba'da turistik tesislere bombalı saldırılar düzenleyerek bir İtalyan turistin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına yol açan El Salvadorlu iki kişinin cezaları da hapis cezasına çevrildi.

İki yıl önce Fidel Castro'dan iktidarı devralan kardeşi Raul Castro, otuz idam mahkumun cezasını hapis cezasına çevirmişti.

Castro ayrıca, siyasi mahkumlar açısından dönüm noktası olan bir kararla, ülkenin önde gelen 52 siyasi mahûmu serbest bırakmıştı.

Küba'daki son idam cezaları 2003'te infaz edildi.

Yedi yıl önce, ABD'ye kaçmak için bir gemi kaçırmaya çalışan üç kişi kurşuna dizilerek öldürülmüştü.