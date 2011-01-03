'Irak'ta dul sayısı arttı, çok eşlilik geri geldi'

Image caption Irak'taki savaş binlerce kadını dul bıraktı.

İngiliz Timesgazetesi bugün Irak savaşının sebep olduğu ilginç bir duruma dikkat çekti.

"Dul sayısının artışı, çok eşliliği geri getirdi" başlıklı haberde, Irak'ta 2003 yılındaki işgalden bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybeden onbinlerce kişiden büyük çoğunluğun erkek olmasının, ülkedeki dul kadın sayısında büyük artış ortaya çıkardığı anlatılmış.

Bu durumun beraberinde getirdiği uygulama ise dul kalan kadınların, halihazırda evli bir erkeğin ikinci eşi olarak onunla evlenmesi olmuş.

Böylece Irak'ta savaş öncesinde kaybolmaya yüz tutmuş çok eşlilik, savaş sebebiyle yeniden ortaya çıkmış.

1000 dolarlık destek

Birden çok kadınla evlenme uygulamasının ülkedeki İslami partiler tarafından desteklendiğinin anlatıldığı haberde, ikinci eşle evlenen erkeklere bu partiler tarafından 1000 dolarlık yardım yapıldığı belirtilmiş.

Times'in haberinde savaşta kocasını kaybeden, 35 yaşındaki beş çocuk annesi Manar Muhammed'in şu sözlerine yer verilmiş:

"Benim için ikinci kadın olmak tabi ki zor birşey, ancak böylece hiç değilse beni koruyacak ve çocuklarımın yetişmesini sağlayacak bir kocam var."