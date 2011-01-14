'Taliban kızların eğitimine karşı olmayacak'

Image caption Taliban döneminde kadınların okula gitmesi ve çalışması yasaktı

Afganistan Eğitim Bakanı, Taliban'ın kızların eğitimine olan karşıtlığından vazgeçtiğini açıkladı.

Farooq Wardak Times gazetesinin eğitim ekine yaptığı açıklamada, "kültürel değişimin" Taliban'ın "artık kızların eğitimine muhalefet etmemesi" anlamına geldiğini söyledi.

Wardak: "Benim duyduğum kadarıyla, Taliban'ın yüksek kademelerinde artık eğitime ve kızların eğitimine karşı olmadıkları ifade ediliyor" dedi.

Afganistan'ın Taliban yönetiminde olduğu dönemde kadınların çalışması ve okula gitmesi yasaktı.

Eğitim bakanı, açıklamasında kızların eğitimine olan karşıtlığın Taliban'la sınırlı olmadığını ve toplumun "derinlerine" işlediğini de söyledi.

Wardak, "bu yüzden Afganistan'ın çoğu vilayetinde ne kadın ne de erkek öğretmen bulunmuyor" dedi.

Son yıllarda yaşanan gelişmelere de değinen Wardak, "Taliban döneminde bir milyon öğrenci içerisinde kızların oranı yüzde 0'dı. Kadın öğretmenlerin oranı da öyle. Bugün ise öğrencilerin yüzde 38'i, öğretmenlerin de yüzde 30'u kadın" dedi.

Taliban'la müzakelerde yeni dönem

Wardak sözlerine: "Umuyorum, yakında muhalefetle barışçıl ve anlamlı bir müzakere sürecine başlayabiliriz. Ancak bu süreçte bizi kaliteli ve dengeli bir eğitim sunma konusunda yönlendiren temel insan hakları ve prensiplerden vazgeçmeyeceğiz" diye devam etti.

Geçen yıl Ekim ayında, Afganistan başbakanı Hamid Karzai, Taliban liderleriyle gayriresmi görüşmelerin başladığını açıklamıştı.

Wardak'ın yorumları ise, bu görüşmelerin tutukluların serbest bırakılması gibi başlıkların ötesine geçtiğini ve hükümet politikalarını da içermeye başladığını ima ediyor.

Wardak, İngiltere hükümetini Afganistan'daki okullara daha fazla maddi yardım yapmamakla eleştirdi.

İngiltere hükümeti adına açıklama yapan bir sözcü ise, "İngiliz hükümeti geçen yıl yeniden yapılandırma fonları aracılığıyla, Afganistan'daki 169 bin öğretmenin maaşlarını ödedi" dedi.

İngiltere'nin Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, 2009-2010 yıllarında Afganistan'daki eğitim için yaklaşık 19 milyon dolar harcadı.