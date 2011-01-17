Ehud Barak yeni parti kuracak

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, bugün İsrail siyasetinin başlıca merkez sol hareketi olan İşçi Partisi'nden ayrıldığını ilan etti.

Barak düzenlediği basın toplantısında kararını parlamentoya bildirdiğini açıkladı.

Beraberinde İşçi Partisi'nin dört milletvekilini de götüren Barak, mecliste Bağımsızlık Partisi adında yeni bir grup olarak örgütleneceklerini duyurdu.

Barak, kuracağı yeni partiyi 'merkezde, Siyonist ve demokratik" diye tanımladı. Amaçlarının İsrail'in bağımsızlık ilanı doğrultusunda hareket etmek olduğunu savundu.

Barak'ın yardımcısı Matan Vilnai İşçi Partisi meclis grubunun dayanılmaz bir ortama dönüştüğünü savundu.

Vilnai, "her toplantıda kim sizinle kim size karşı; kim ayrılıp başka bir partiye katılacak bilemiyordunuz" dedi.

İşçi Partisi'nde bölünme

Ehud Barak bir süredir İşçi Partisi içinde eleştirilere hedef oluyordu.

Barak'ın Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti içindeki tutumuyla, partinin barış konusundaki geleneksel tavrını zedelediği öne sürülüyor; Barak sertlik yanlısı olduğu gerekçesiyle baskı görüyordu.

Partinin bazı önde gelenleri, Filistinlilerle barış sürecinde ilerleme kaydetmek için hükümetin daha fazla taviz vermesini savunuyordu.

Bu kesimler, Barak'ın barışa ulaşmak için mühlet koymasını, başarılı olunmazsa hükümetten çekilmesini istiyordu.

Ancak Barak istifa etmese ve İşçi Partisi bütün olarak hükümetten çekilse bile, bu, hükümeti düşürme gibi bir sonuç yaratmayacaktı.

Barak ve dört milletvekilinin ayrılması ardından uzun yıllar İsrail hükümetini yönlendiren, bir zamanlar iktidarda olan İşçi Partisi'nin 120 üyeli parlamentoda sadece sekiz sandalyesi kalacak.

Barak'ın ise yeni grubuyla hükümeti desteklemeye devam edeceği anlaşılıyor.

Partiden başka isimlerin de istifa edebileceği öne sürülüyor.

Barak'ın yardımcısı Matan Vilnai, İşçi Partisi'nden ayrılmanın barış arayışını "kronometre baskısı" olmaksızın sürdürmeyi sağlayacağını savundu.

1999-2001 yılları arasında başbakanlık yapan 68 yaşındaki Barak, ordu kökenli.

Üniversite eğitimini fizik ve matematik alanında gördükten sonra sistem analizi alanında yüksek lisans yaptı.

1997-2001 arasında İşçi Partisi liderliği yapan Barak, 2007'de başkanlığa yeniden seçilmişti; ancak bu yıl görev süresi sona eriyordu.