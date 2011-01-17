'Renkli rüyalar' için loş akşamlar

Bir çok insanın aydınlıkta, özellikle de yapay ışıklı ortamlarda uyuyamamasının sebebi, uyku hormonu melatoninin ışıklı ortamda daha az salgılanması.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre, uykudan saatler önceki ışık durumu da melatonin seviyesini, dolayısıyla uyku kalitesini etkiliyor.

Yani evde ışıkları açmak, hormon üretiminde şalterleri kapatıyor.

Araştırmaya katılan 116 kişi 5 günü bir odada geçirdi.

16 saat uyanık kalıp, 8 saat uyudular.

İlk aşamada, uyanık oldukları 16 saat boyunca aynı seviyede yapay ışığa maruz bırakıldılar.

Daha sonra ise bu 8 saatle sınırlandı ve kalan 8 saatte, oda daha loş hale getirildi.

Araştırmacılar bu ikinci 8 saatlik sürede melatonin salgısının arttığını saptadı.

Araştırma ekibinden Doktor Joshua Gooley, aydınlatmanın melatonin seviyesini ciddi anlamda baskı altına aldığını belirlediklerini dile getirdi.

Gooley bunun uyku kalitesini düşürmenin yanı sıra, vücudun sıcaklık, kan basıncı ve şeker seviyesini ayarlama becerisini de olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Melatonin seviyesinin azalmasının bazı kanser türlerine ve diyabete zemin hazırlama riski olduğunu hatırlatan Gooley, bulgularının vardiya usulü çalışan insanlar açısından önemli sonuçları olabileceğini söyledi.

Vardiya usulü çalışan insanlarda melatonin seviyesinin düştüğünü ortaya çıkaran araştırmanın, vardiya usulünün sona erdirilmesi yönünde bir baskı aracı olabileceği tahmin ediliyor.