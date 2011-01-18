Avrupa'nın en büyük uyuşturucu laboratuvarı basıldı

İspanyol polisi Madrid yakınlarında bir uyuşturucu üretim merkezine düzenlediği baskında 300 kilogram kokain ele geçirdi.

25 kişinin tutuklandığı baskında ayrıca 2 milyon euro bulundu.

Polisten yapılan açıklamada, baskının yapıldığı merkezin Avrupa'daki en büyük ve gelişmiş uyuşturucu üretim laboratuvarı olduğu belirtildi.

Tutuklanan kişilerin İspanyol ve Kolombiyalı olduğu açıklanırken, kokain üretiminde kullanılan hammadenin kahve kolileri içinde İspanya'ya sokulduğu belirtildi.

Başkent Madrid yakınlarındaki Villanueva de Perales köyünde yapılan baskının, İspanyol polisinin iki yıl süren bir hazırlığı sonucunda başarılı olduğu açıklandı.

Baskında kokain dışında, kokain üretiminde kullanılan 33 ton kimyasal madde, silah, 18 lüks araba, 470 cep telefonu ve 50 milyon euroluk hisse senedi ele geçirildi.