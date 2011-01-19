Berlusconi'nin seks dosyası İtalya'yı karıştırıyor

Image caption Silvio Berlusconi, istifa etmesi yolundaki çağrıları delilik diye niteliyor

İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Başbakan Berlusconi'nin en kısa zamanda Milano'daki savcılığa yanıt vereceği umudunda olduğunu söyledi.

Savcılık, bu hafta sonunda ifadesini almak üzere Başbakan Berlusconi'ye talepte bulundu.

Ancak para karşılığında seks ilişkisine girdiği suçlamalarını reddeden ve istifa etmesi çağrılarına gülüp geçen Silvio Berlusconi'nin avukatları savcılığın talebine olumlu yanıt verilip verilmeyeceğini henüz kararlaştırmadıklarını açıkladılar.

Diğer üç ayrı yolsuzluk davasıyla ilgili olarak da hakkında dava açılması söz konusu olan Başbakan Berlusconi, giderek artan bir siyasi baskı altında.

İtalyan Katolik piskoposlarının gazetesinde ilk sayfadan yayımlanan bir makalede, Berlusconi'nin yaptıklarıyla ilgili soruşturmalar 'tahripkâr bir kasırga'ya benzetildi.

İtalya'nın ana muhalefet partisi Demokrat Parti, "Berlusconi biraz şeref sahibiyse istifa eder." dedi.

Beş yıllık görev süresi 2013'te sona erecek olan Silvio Berlusconi, Aralık ayındaki güven oylamasını kılpayı farkla kazanmıştı.

İtalyan medyası Berlusconi'nin Milano yakınlarındaki villasında düzenlenen partilere katıldıkları öne sürülen bazı kadınlar arasındaki telefon konuşmalarının metnini yayımlıyor.

Söz konusu telefon konuşmalarına ait çözümler, 74 yaşındaki milyarder hakkında derlenen 385 sayfalık ayrıntılı dosyada yer alıyor.

Milano soruşturması, 17 yaşındayken Berlusconi'nin partilerine katılmış olan, halen 18 yaşındaki Faslı Karima El Mahrug üzerinde odaklanıyor. Savcılar, El Mahrug'un para karşılığında Silvio Berlusconi'yle seks ilişikisine girdiğini savunuyorlar.

İtalyan Ansa haber ajansının bildirdiğine göre, telefonları dinlenen ve dışarıya sızdırılan iki kadın arasında, "Gazeteler, Berlusconi'yi katlederken bile aslında olanların çok azını yazıyor. Oraya gittiğinde, ya herşeye razı olursun, ya da taksiye biner oradan ayrılırsın." şeklinde konuşmalar geçiyor.

18 yaşındaki Faslı Karima El Mahrug Başbalan Berlusconi'yle seks ilişkisine girmediğini savunuyor.