Şöhret merakı porno yıldızının hayatına mal oldu

Carolin Berger, Alman televizyonunda yayınlanan Big Brother programında yer almadan önce sadece porno sektöründe tanınan bir isimdi.

Image caption Carolin Berger daha önce sadece porno sektöründe tanınıyordu

Katılımcıların dışarıdan soyutlanmış bir evdeki yaşamlarının canlı yayınla aktarıldığı programda, Berger, seks meraklısı görüntüsü ve tavırlarıyla, birden medyada büyük ilgi uyandırmıştı.

23 Yaşındaki Berger'in katıldığı Alman Big Brother'ı çok büyük reyting rekorları kırmıştı. Programın bunca tutulmasında, Carolin Berger'in her defasında daha da cüretkâr ve seksi hareketler sergilemesi büyük rol oynuyordu.

Herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Carolin Berger'in ardarda göğüs büyütme ameliyatlarına girişmesi medyanın ilgisini sürdürme amaçlı görülüyor.

Ancak altıncı ameliyat ardından komaya giren genç kadın, daha sonra öldü.

Alman bulvar basınının ilk sayfalarını kaplayan ölüm haberi, Carolin Berger'in yaşamımın sona ermesinden sonra da ününün yayılmasına yarayacak gibi görünüyor.