Kansere köpek burnuyla teşhis

Telif hakkı BBC World Service

Yapılan yeni bir araştırmaya göre köpekler erken aşamalarındaki bağırsak kanserini koku duyularıyla tespit edebiliyor.

Gut adlı tıp dergisinde yayınlanan çalışmada Japon doktorlar özel eğitimli dişi bir labrador cinsi köpeğe sağlıklı ve bağırsak kanseri olan hastalardan alınan nefes ve dışkı örneklerini koklattı.

Köpek, on vakanın dokuzunda sağlıklı ve kanserli vakaları birbirinden ayırabildi.

Ancak İngiliz kanser araştırmaları derneği (Cancer Research UK) uzmanların köpeğin hangi kimyasal bileşenleri seçtiğini belirlemekten uzak olduklarına dikkat çekiyor. Ayrıca araştırmanın yeterince büyük bir veri tabanını kapsamadığı eleştirisinde bulunuluyor.

Kuruluşa göre, eğitimli köpeklerin olağan kanser taramaları için kullanılması fikri ise çok uzak bir ihtimal.

'Kimyasal bileşim'

Köpeklerin cilt, mesane, akciğer, yumurtalık ve meme kanserlerini gelişmiş koku duyularıyla ayırt edebildiği fikri daha önce de gündeme gelmişti.

Tümörlerin doğası itibariyle kendine has bir kokusu olduğu ve köpeklerin bunu algılayabildiği düşünülüyor.

Japonya'daki Kyuşu Üniversitesi uzmanları, deneyleri için sekiz yaşındaki siyah labrador Marine'e başvurdu.

Marine'e biri bir kanser hastasından, dördü sağlıklı deneklerden alınmış beş farklı numune koklatıldı.

Nefes testlerinde, köpek 36 kezden 33'ünde, kanserli numuneyi buldu.

Dışkı ile yapılan deneyde ise 38 denemeden 37'si başarılı oldu.

Belirlenmesi çok güç olan erken vakalar bile tespit edildi.

İngiltere'de hastaneler dışkıda kan arayarak erken vakaların 10'da birini yakalayabiliyor. Ülkede 20 kişiden biri bağırsak kanserine yakalanıyor; her yıl 16 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.

Hedef 'robot köpek burnu'

Kyuşu Üniversitesinden Dr. Hideto Sonoda köpeklerin koku becerisini klinik teşhis yöntemine dönüştürme fikrinin güçlüklerini kabul ediyor.

Eğitim verme ve eğitici bulmanın zorlukları yanında, her köpek aynı beceriye sahip değil, aynı köpek bile sürekli aynı düzeyde performans gösteremiyor.

Buna karşılık bir tür "elektronik köpek burnu" geliştirmek için araştırmalar yapılıyor.

Dr. Sonoda "Kanserin kendine has bir kokusu olduğu kesin. Ancak bunun kimyasal bileşenlerinin ne olduğu belirsiz. Doğru yanıtı sadece köpekler biliyor" diyor.

Sonoda'ya göre bu nedenle önce "Köpeklerin farkına vardığı organik bileşenlerin hangileri olduğunu tespit etmek gerekiyor."