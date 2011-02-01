'Diplomat dokunulmazlığı' tartışması sarpa sardı

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Pakistan'da bir yargıç iki kişiyi öldürmekle suçlanan Amerikalı bir yetkilinin Amerikan makamlarına teslim edilmeyeceğine karar verdi.

Lahor Yüksek Mahkemesi yargıcı İcaz Çaudri ayrıca, Raymond Davis'in ülke dışına çıkmasının önlenmesi için adının sınır denetim listelerine eklenmesini istedi.

Amerikan yönetimi bu kişinin diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğunu söyleyerek serbest bırakılmasını istiyordu.

Amerikalılar geçen hafta Lahor'da iki kişiyi vuran Amerikalının "silahlı soyguna uğradığı sırada" meşru müdafaa amacıyla silah kullandığını savunuyor.

27 Ocak'ta meydana gelen olay ardından Amerikalı zanlı, geçen hafta cuma günü göz altına alınmıştı.

Karar iki ülke arasında bu konuda yaşanan gerginliği tırmandırabilir.

'Diplomat mı casus mu?'

Amerikalılar bu kişinin kimliğini resmen açıklamış değil; ancak Associated Press ajansı zanlının pasaport bilgilerine dayanarak kimliğini Raymond Allen Davis olarak duyuruyor.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan da dahil federal hükümet yetkilileri Amerikalı zanlının dokunulmazlığı olup olmadığı sorularına önce eyaletteki adalet yetkililerinin belgeleri incelemesi gerektiğini söyleyerek yanıt vermekle yetiniyor.

Olayın yaşandığı Lahor kentinden sorumlu Pencap eyaleti yetkilileri ise savcıların cinayet suçlamasıyla dava açıp açamayacağına karar vermek için eyaletin değil, merkezi hükümetin 'dokunulmazlık' konusunda karar vermesi gerektiğini belirtiyor.

Eyaletin başyargıcı Çaudri federal hükümetin bu konuda 15 gün içinde karar vermesini istedi.

Ancak bazı anayasa hukukçuları, mahkemenin böyle bir karar almaya yetkisi olmadığını savunuyor.

İki kişinin öldüğü olayın pek çok yönü esrar perdesi altında. Amerikalı yetkililer Davis'in elçiliğin teknik ve idari ekibinden olduğunu söylüyorlar; ancak bu kişinin tam olarak ne görev yaptığı ya da neden silah taşıdığı konusunda ayrıntıya girmiyorlar.

Bu durum da bu kişinin CIA ajanı, ya da taşeron şirket görevlisi olup olmadığı ve bu şekilde diplomatik dokunulmazlığı bulunup bulunmadığı konusunda sorular gündeme getiriyor.

Pakistan'ın ABD ile işbirliğinin aşırı İslamcı kesimlerde tepki yarattığı bir ortamda, 'Amerikalılara ayrıcalık tanındığı' şeklinde bir algılamanın gerginliği tırmandırması söz konusu olabilir.