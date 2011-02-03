'Avrupa Mısır konusunda sessizliğini bozsun'

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İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi yazarlarından Timothy Garton Ash, Mısır'daki kriz karşısında Batı'nın sessiz kalmasını eleştiriyor:

Ash'e göre "Kimsenin diktatörlükten demokrasiye geçiş konusunda Avrupalılardan daha fazla deneyimi yok."

Yazar, bu açıdan bakıldığında Avrupa'nın esnek davranarak Orta Doğu'daki ülkelerde yaşananlara verilecek tepkide yavaş davranmaması gerektiğini savunuyor.

"Hiçbir bölge, Avrupa kadar Arap Orta Doğu'daki gelişmeleri etkileyecek araçlara sahip değil." diyen Timothy Garton Ash, Avrupa'nın Orta Doğu'yla ticari ilişkilerine de vurgu yapıyor:

"Amerika'nın belki Mısır ordusu ve iktidardaki ailelerle özel ilişkisi olabilir ama Avrupa'nın Orta Doğu'yla ticareti daha fazla. Bölgeye daha fazla yardım yapıyor.

"Romalıların Mare Nostrum dediği Bizim Deniz'deki insanlarla daha fazla bire bir ilişkisi ve güçlü bir kültürel bağı var. 27 artı bir ülkeyle diplomatik ilişki söz konusu.

"Avrupa, genç Arapların ziyaret etmek, okumak ve çalışmak için en çok gelmek istediği yer.

"Avrupa Birliği şimdiden, Mısır, Tunus ya da Arapların kaderlerini ele almaya koyulduğu diğer ülkelerde yaşanacaklara verilecek tepki için harekete geçmeli.

"Avrupa Birliği'nin, hız, esneklik, cesaret ve hayal gücüne ihtiyacı var. Avrupa, dışarıda cesur davranarak içeride geleceğini şekillendirebileceğini kanıtlamalı."