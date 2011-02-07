Avustralya'nın doğusunda sel, batısında yangın

Telif hakkı AP Image caption Bölgede şimdiye kadar 60 ev yandı

Avustralya'nın doğusu, sel ve kasırga ve felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, ülkenin batısında başlayan çalılık yangınları, bölgenin başlıca kenti Perth'ü tehdit ediyor.

60'a yakın ev yanarken, yüzlerce kişi güvenli bölgelere nakledildi. Saatte 70 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamıyor. Perth, felaket bölgesi ilan edildi. Yangın söndürme çalışmalarına askeri birlikler öncülük ediyor.

Büyük yangının ikinci yıldönümünde

İki yıl önce bugün güneydeki Victoria eyaletinde çalılıklarda başlayan yangın 173 kişinin ölümüne neden olmuştu. Yetkililer, şimdiki yangında büyük hasar meydana gelmesine rağmen ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

BBC Sydney muhabiri Nick Bryant, yetkililerin yangında kundaklama olasılığını dışladığını söylüyor. Muhabirimize göre, iki farklı noktada başlayan yangınlardan birinin, bir evin arka bahçesinde elektrikli aletten çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla çıktığı sanılıyor. Kuzeydoğudaki Queensland eyaletinde geçen ay yaşanan sel felaketinde Türkiye'nin yüzölçümünden daha büyük bir alan sular altında kalmış, 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Geçen hafta da hızı saatte 300 kilometreye ulaşan rüzgarlarla ilerleyen Yasi kasırgası aynı bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.