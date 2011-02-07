Telif hakkı BBC World Service Image caption Mübarek'in prostat kanseri olduğu iddiaları yalanlanmıştı

Alman Der Spiegel dergisi, Mısır'da istifa baskısı altındaki Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in politika sahnesinden "onurlu" bir şekilde çekilmesini sağlamaya yönelik formüller arandığını, bu çerçevede Mısır liderinin rutin sağlık kontrolleri gerekçesiyle Almanya'daki lüks bir kliniğe yerleşebileceğini duyurdu.

Dergi, Baden-Baden kentindeki bir klinikle görüşmeler yapıldığını duyurdu. Bühl kasabasındaki Max-Grundig-Klinik Bühlerhöhe adlı klinik, internet sitesinde lüks otelleri aratmayacak birinci sınıf bir hizmet verdiğini söylüyor.

200 metrekarelik odalar

Özellikle onkoloji bölümüyle tanınan klinikte hastalar 200 metrekarelik odalarda tedavi görüyor. Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yuşçenko ve eski Rusya Ekonomi Bakanı German Gref de bu klinikte tedavi gördü.

Geçmişte 82 yaşındaki Hüsnü Mübarek'in prostat kanserine yakalandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Mübarek, 2010 baharında Heidelberg Üniversitesi'nde safra kesesi ameliyatı olmuştu. Heidelberg'deki doktorlar, kanser söylentilerini yalanlamıştı.

Mübarek'in Mısır'ın ünlü tatlil beldesi Şarm-eş-Şeyh'te bir yazlık konutu var.

Der Spiegel'e göre Almanya Başbakanı Angela Merkel ve koalisyonun diğer ortakları, Mübarek'in Almanya'ya yerleşmesi olasılığına olumlu bakıyor.

İktidar partisi Hıristiyan Demokratlar'ın önde gelen üyelerinden Andreas Schockenhoff, "Mısır'da iktidar barışçıl bir şekilde el değiştirmeli. Mübarek de isterse, biz buna katkıda bulunmak isteriz" dedi.