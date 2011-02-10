Hong Kong borsası da birleşmek istiyor

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Hong Kong borsasından (HKEx) yapılan açıklamada uluslarası birleşmelere açık olunduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada finans dünyasında yaşanmakta olan gelişmeler sonrasında Hong Kong borsasıyla birleşmek ya da ortaklık oluşturmak niyetinde olan uluslararası kurumların önerilerine açık olunduğu söylendi.

Olası birleşmeler sonrası borsanın yoğunlaştığı alan olan Çin pazarının aynı şekilde önemini koruyacağı belirtildi.

Ulusal borsalar birleşiyor

Hong Kong borsasından yapılan açıklama ulusal borsalara arasında yaşanmaya başlanan birleşmelerin ardından geldi.

Çarşamba günü New York ve Alman borsalarının birleşme görüşmeleri yaptıkları açıklanmış, hafta başında ise Londra ve Toronoto borsaları birleşme kararı almışlardı.

Görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanması, kar ve gelir açısından dünyanın en büyük borsasını ortaya çıkaracak. Yeni borsanın New York ve Frankfurt'ta iki merkezi olacak.

Ancak uzmanlar, görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanacağının garantisi olmadığı uyarısında bulunuyor.

Londra ve Toronto borsaları anlaştı

Bu arada, Londra Menkul Kıymetler Borsası LSE, Kanadalı TMX Grubu'yla birleşme kararı aldı.

TMX grubu Kanada'daki Toronto borsasını işletiyor.

Birleşme sonucu oluşacak grubun hem Londra, hem de Toronto'da merkezi olacak.

Birleşik borsada 6700 şirket kayıtlı olacak ve toplam pazar sermayesi 5.9 trilyon dolara varacak.

Birleşme kararının açıklanmasının ardından Londra Borsasındaki hisse senetleri yükseliş eğilimi gösterdi.

LSE-TMX işbirliği, son yıllarda yaşanan borsa birleşmelerinin bir yenisi.

Son olarak New York borsası Euronext'i satın almış, Londra borsası ise İtalyan borsasını almıştı.

Birleşme kararının ardından oluşan yeni grubun yöneticisi olacak Xavier Rolet, bu adımla, enerji, doğa kaynakları ve ticari mal sektörlerinde en fazla şirketin bir arada bulunacağı bir alan yaratıldığını açıkladı.

BMO Capital Markets şirketinden Douglas Porter, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, madencilik alanında dünyanın en büyük şirketlerinin yer aldığı iki borsanın birleşmekte olduğunu söyledi.

Porter, böylece ortaya çıkan yeni borsanın, dünyanın en büyük madencilik borsası olarak değerlendirilebileceğini ekledi.